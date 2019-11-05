منافسة شرسة بين شركات التجارة الإلكترونية استعداداً للـ «بلاك فرايداي».. وخصومات تصل إلى 80 بالمئة

تستعد شركات التجارة الإلكترونية في مصر لعروض "البلاك فرايداي"، حيث أعلنت عن تخفيضات تصل إلى 80 بالمئة على المنتجات المعروضة على منصتها.

وذكرت صحيفة "الوطن" أنه من المتوقع نمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، بارتفاع من 8.5 مليار دولار في عام 2017.

جوميا مصر

وأعلنت شركة "جوميا مصر" عن تقديمها للكثير من العروض التي ستستمر كل يوم جمعة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقالت الشركة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن هناك فرصة كبيرة لعملائها للفوز بسيارة ملاكي، وذلك عن طريق الاشتراك فى المسابقة، التي يُشترط فيها أن يتم الشراء عبر تطبيق جوميا خلال أيام الجُمعات الأربعة بقيمة لا تقل عن 500 جنيه.

وأضافت الشركة أن هناك عروضاً أخرى تسمى "الكاش باك" بقيمة 20%، إلى جانب عروض الفلاش سيل والمتاحة عبر تطبيق جوميا.

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سوق دوت كوم

كما أعلنت شركة "سوق دوت كوم"، المملوكة لشركة أمازون العالمية، عن عروض وتخفيضات ستطلقها تزامناً مع عروض "البلاك فرايداى".

وقالت الشركة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها ستطلق تخفيضات ستصل إلى 50% على بعض المنتجات.

نون دوت كوم

أعلن موقع وتطبيق "نون دوت كوم" عن إطلاق عروض الجمعة الصفراء خلال موسم الخصومات الشهير، الذى يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن طارق فاضل، نائب المدير التنفيذى للشركة، قوله إن عروض "الجمعة الصفراء" تبدأ على منصة "نون دوت كوم" يوم 24 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى نهاية الشهر.