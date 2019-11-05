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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: الخدمات الصحية تتصدر قائمة الاستثمارات الحكومية الأكثر تنفيذا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النشرة الاحصائية الشهرية، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع الصناعات التحويلية تصدر قائمة القطاعات الأكثر تنفيذا على مستوى القطاعات خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2019، حيث بلغ حجم الإنجاز فى هذا القطاع نحو 12%، مقابل 10.5% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له 2017/2018.
ورصدت النشرة الشهرية الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي، ارتفاع نسب الاستثمارات المنفذة فى قطاع الخدمات الصحية لتصل إلى 11.9% مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، يليه الاستثمارات المنفذة فى قطاع الكهرباء والتي بلغت نحو 9.4%، مقابل 8.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وضمت قائمة القطاعات الأكثر استحواذا على الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، قطاع الخدمات الأخرى، بنسبة تنفيذ بلغت 8.9%، ثم قطاع الزراعة بنسبة بلغت 5.8%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة تنفيذ بلغت نحو 5.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة تنفيذ بلغت 4.8%، وقطاع خدمات التعليم بنسبة تنفيذ بلغت 4.3%.
ومن القطاعات التي شهدت ارتفاعا طفيفا خلال فترة التقرير، قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة استثمارات منفذة بلغت 3.3%، ثم قطاع البترول الخام بواقع 1.8%، ثم قطاع المياه بنسبة بلغت 1.4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.7%، وأخيرا تكرير البترول بواقع 0.5%.
حجم الاستثمارات المنفذة
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