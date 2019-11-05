شكرا لقرائتكم خبر عن "بورتو جروب" توقع برتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية لإنشاء أول مول لتصدير الملابس الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة دلمار للتنمية السياحية إحدي شركات بورتو جروب برتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية لإفتتاح أول وأكبر مول تصديري لمنتجي الملابس الجاهزة في مصر وذلك في بورتو كايرو مول بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومنصور عامر مؤسس شركتي عامر جروب وبورتو جروب ومحمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية ولفيف من رجال الأعمال والمسئولين.

قد أكد منصور عامر مؤسس شركتي بورتو جروب وعامر جروب أنه سعيد بهذه الخطوة التي ستغير مسار تجارة وتصدير الملابس الجاهزة في مصر والعالم وان عمل مول تجاري للتصدير فكرة اعتبرها من الافكار خارج الصندوق يعقبها خطوات متسارعة من اجل ان يجني الجميع ثمارها.

وأكد منصور عامر ان مجموعتي عامر و وبورتو يمتلكان قرابة نصف مليون متر محال تجارية في 10 محافظات منتشرين في شرق وغرب الدلتا بل وخارج مصر واتمني أن يحظو الجميع حظو غرفة صناعة الملابس وادعو الغرفة لعمل مول لبيع الملابس الراكده في مخازن المصانع والشركات في مول بورتو سعيد لانها منطقة واعدة وقادرة علي استيعاب هذا المخزون وكذلك انشاء منطقة لوجستية لتصدير الملابس لمنطقة الخليج في بورتو البحر الميت بالإردن لأن هذه الأفكار لها مردود اقتصادي كبير.

وأشار سامح زكى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع المول التجاري للملابس الجاهزة يهدف الي جذب العوائد المالية لزيادة الدخل من العملة الصعبة.

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اوضح ان المشروع يعتمد على إزالة العقبات التى تواجه العملية التصديرية فى صناعة الملابس الجاهزة، مع تعميق وزيادة القيمة المضافة داخل المنتجات المصرية.

أوضح عمر حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة أنه تم الاتفاق مع إدارة المول على إنشاء مركز تميز للغرفة التجارية داخل المول يهدف إلى إستخراج السجل التجارى ودفع رسوم الغرفة وكل ما يتعلق بإحتياجات التاجر للغرفة التجارية ووجود مكتب لدعم الصادرات وذلك لتوفير وتسهيل الوقت والمجهود للمصدرين.

قال سامح فاروق نائب رئيس الشعبة أن ” تايم مول ” يقع في بورتو كايرو مول بالتجمع الأول، بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تبلغ نحو 35 ألف متر مربع، ويهدف جمع أشهر العلامات التجارية فى مكان واحد، أمام المستوردين الأجانب، لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج ولفت إلى أن من المستهدف تصدير ما يقرب 70% للخارج، فضلا عن توزيع 30% للسوق المحلى.

من جانبه قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان مشروع المول التجاري يعد خطوة إيجابية للتسويق للمنتج المصري وأشار إلي أن التجارة الداخلية تمثل 17٪من إجمالي ان الناتج المحلي وان زيادتها يتطلب تأسيس بنية تحتية وهو ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية وأوضح أن هناك حاليا 18منطقة تجارية ولوجستية كما سيتم طرح مزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة ولدى الوزارة مشروع سوق لنصف الجملة للملابس الجاهزة بالعبور باستثمارات أجنبية.