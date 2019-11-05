شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة أول تكييف داخل سيارة منذ 80 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 4 نوفمبر عام 1939 كشفت شركة باركارد عن سيارتها " باركارد 80 " أولى السيارات الملحقة بتكيف داخلى، وذلك خلال فاعليات معرضNational Automobile Show فى نسخته الـ40، وهو ما أحدث نقلة فى عالم السيارات وقتها .

وطرحت الشركة التكيف فى السيارة اختياريا، حيث أنه كان يمثل أكثر من 20 % من ثمن السيارة، وطرح بمبلغ 274 دولار، وفى ذلك الوقت كان التكيف تصل مساحته نصف مساحة شنطة السيارة، وكان تشغيل المكيف يتطلب إيقاف السيارة وتشغيل التكيف من داخل كبوت السيارة ، ثم العودة للسير، وكان تشغيل التكيف يحتاج للمحركات الكبيرة ذات العزم القوى ولذلك تم تشغيله على محرك ذو 8 اسطوانات .

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وقالت الشركة إن الفكرة جاءت من خلال إضفاء روح من الرفاهية على السفر بالسيارة للمسافات الطويلة، والراغبين المتاعة خلال القيادة، وكانت الشركة قد تأثرت فى مبيعات السيارة بسبب الحرب العالمية الثانية .