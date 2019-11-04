شكرا لقرائتكم خبر عن المركز: 12 عملية اندماج واستحواذ بالقطاع التعليمي في الكويت خلال عامين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نظم المركز المالي الكويتي "المركز" ندوة لعملائه بعنوان "قطاع التعليم: الاتجاهات والفرص"، وذلك يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر.
وحسب بيان للمركز اطلعت عليه "أخبار اليوم" شملت الندوة عدد من الجلسات النقاشية مع خبراء "المركز" في قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية وعدد من المختصين في قطاع التعليم محلياً وعالمياً، واللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، ومقدمي الخدمات التعليمية في الكويت. وقد لاقت إقبالاً كبيراً من الحضور.
وفي الجلسة النقاشية الثانية تم مناقشة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ والتي أشارت إلى أنه هذا النشاط أسفر عن 12 عملية اندماج واستحواذ في عامي 2017-2018.
حيث كانت الجلسة النقاشية قد تناولت "عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع التعليمي في الكويت"، وناقشت إقبال المستثمرين على القطاع التعليمي في السنوات الأخيرة، وأهم عمليات الاندماج والاستحواذ التي حدثت في القطاع، والعوامل الرئيسية في عمليات الاستحواذ الرئيسية.
كما شملت الجلسة النقاشية أيضا مناقشة بين المستثمرين النشطين في القطاع بشأن الأصول التي قاموا بالاستحواذ عليها، واستراتيجياتهم، والتحديات التي واجهوها.
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