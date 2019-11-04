شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" و"ناسداك" و"إس أند بي 500" يغلقون عند مستويات تاريخية غير مسبوقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات تاريخية جديدة وسط تفاؤل هيمن على جلسة "وول ستريت" يوم الإثنين نتيجة التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين وقرب إبرام اتفاق تجاري نهائي ولو بشكل جزئي بين البلدين.



وتجري البلدان اتصالات مكثفة لتحديد التوقيت والمكان الذي سيتم فيه التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين.



وتزامن مع ذلك إجراءات من جانب واشنطن توحي بانفراجة في أزمة الحرب التجارية مع الصين حيث منحت الشركات الأمريكية تصريحاً ببيع معداتها لـ"هواوي" بعد أن كان هذا الأمر محظوراً.



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.6% وأغلق عند 56.54 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 55.8 دولار.

Advertisements



وصعد "برنت" بنسبة 0.7% مغلقاً عند 62.13 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 27462 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 26517 نقطة وأقل مستوى عند 27402 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 8433 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8451 نقطة وأقل مستوى عند 8421 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3078 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3085 نقطة وأقل مستوى عند 3074 نقطة.