شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع 3.3% بعد الكشف عن اتفاقية "هواوي" مع المركزي الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم بالتزامن مع طلب قوي من جانب المستثمرين على العملات الرقمية، وذلك في ظل التفاؤل بالأسواق العالمية حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين مما عزز الطلب أيضا على أسواق الأسهم.



وتلقت الإثيريوم وأخواتها دعماً اليوم من إعلان "هواوي تكنولوجيز" التقنية إبرام اتفاق مع وحدة بحثية خاصة بالعملات الرقمية وتابعة للبنك المركزي الصيني.



وذكر بنك الشعب الصيني (المركزي) في بيان أن نائب المحافظ "فان ييفي" حضر جلسة اتوقيع على اتفاق للوحدة البحثية المتعلقة بالعملات الرقمية مع ممثلي "هواوي تكنولوجيز".

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ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل الاتفاق أو الأبحاث والمجالات المشتركة التي ستشهد تعاونا بين "هواوي" والبنك المركزي، لكنها تأتي بعد تصريحات رئيس البلاد "شي جين بينج" بضرورة تبني الشركات في قطاعات مختلفة تطبيقات تكنولوجيا "بلوك شين" التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.



وعلاوة على ذلك، ربما يشير هذا الاتفاق إلى قرب انتهاء البنك المركزي الصيني من تطوير عملة رقمية سيادية ستكون الأولى من نوعها في العالم التي يصدرها بنك مركزي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 3.3% إلى 187 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 189.6 دولار وأقل سعر عند 180.6 دولار.