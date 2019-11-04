شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ماكدونالدز" يهبط بعد فضيحة أخلاقية أطاحت بالمدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "ماكدونالدز" خلال تعاملاتت اليوم وسط مبيعات من جانب بعض المستثمرين نتيجة إقالة المدير التنفيذي للشركة بعد تورطه في فضيحة أخلاقية.



وأعلنت شركة الوجبات والأطعمة السريعة اليوم في بيان إقالة المدير التنفيذي "ستيف إيستربروك" من منصبه بعد تورطه في علاقة مع إحدى الموظفات دون التطرق إلى هويتها.



واعترف "إيستربروك" بارتكاب هذه الفعلة مشيرا في رسالة داخلية للموظفين إلى أنه ارتكب خطأ فادحا خالف سياسة وقواعد "ماكدونالدز" الأمر الذي استلزم إقالته.

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وذكرت الشركة أنها قررت تعيين "كريس كيمبنسكي" – مدير عمليات "ماكدونالدز" في أمريكا الشمالية – مديراً تنفيذياً خلفاً لـ"إيستربروك".



وعلاوة على ذلك، تقدم مدير الموارد البشرية "دافيد فيرهيرست" بالاستقالةة من منصبه بعد عمل في "ماكدونالدز" لأكثر من خمسة عشر عاماً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ماكدونالدز" بحلول الساعة 20:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 188.7 دولار لتفقد الشركة نحو أربعة مليارات دولار من قيمتها، وبلغ السهم أعلى سعر في الجلسة 190.7 دولار وأقل سعر عند 187.5 دولار.