شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تعلن رصد 2.5 مليار دولار للمساهمة في حل أزمة الإسكان بوادي السليكون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" الأمريكية اليوم أنها خصصت مبلغاً يصل إلى 2.5 مليار دولار للمساهمة في معالجة أزمة سوق الإسكان في ولاية كاليفورنيا لتنضم إلى شركات تكنولوجية أخرى اتخذت نفس النهج.



هذا، وصرح المدير التنفيذي لـ"آبل" "تيم كوك" بأنه قبل أن يكون العالم على دراية بوادي السليكون وقبل الانطلاقة التكنولوجية لمنتجة "آيفون، دعت الشركة إلى معالجة أزمة الإسكان وإنشاء وحدات منخفضة التكلفة في هذه المنطقة.

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وأكد "كوك" على أن "آبل" ملتزمة بمسؤولياتتها المجتمعية وأنه من الضروري إطلاق مشروعات للإسكان منخفض التكلفة بما يوفر حياة كريمة ومستقرة للمواطنين في المنطقة.



ومن الجدير بالذكر أن شركات من بينها "جوجل" قد أعلنت في يوليو/تموز تخصيص مليار دولار للإسكان منخفض التكلفة كما خصصت "فيسبوك" مليار دولار أيضاً.



وارتفع سهم "آبل" اليوم بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 257.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 257.7 دولار وأقل سعر عند 255.3 دولار.