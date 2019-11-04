الاقتصاد

استقرار إيجابي للفضة بعد مكاسب الأسبوع الماضي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة على نحو إيجابي في ختام تداولات اليوم على الرغم من ارتفاع الدولار وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتجنب المعادن النفيسة.


ووقعت الملاذات الآمنة كالذهب والفضة تحت براثن الضغوط نتيجة التفاؤل في الأسواق تجاه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إحراز المزيد من التقدم الملموس في هذه المحادثات.

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وتقترب الدولتان من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بعد تحديد موعد ومكان عقد جلسة لهذا الغرض لاحقاً هذا الشهر.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.


وفي نهاية التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بأقل من 0.1% إلى 18.066 دولار للأوقية، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.23 دولار وأقل سعر عند 17.96 دولار.

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