شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض نتيجة صدور بيانات ضعيفة وعدم اليقين بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات ضعيفة في المملكة المتحدة بالإضافة إلى استمرار عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وصدرت بيانات حكومية بريطانية أظهرت تباطؤ نمو مؤشر مديري المشتريات لنشاط قطاع البناء إلى 44.2 نقطة في الشهر الماضي من 43.3 نقطة خلال سبتمبر/أيلول، في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 44.3 نقطة.



وزاد عدم اليقين في المملكة المتحدة بعد دعوة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" إلى عقد انتخابات مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول، وهو ما أقره البرلمان البريطاني.

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ويراهن "جونسون" على مستقبله في الحكومة وربما مستقبله السياسي في هذه الانتخابات التي ربما تؤدي إلى الإطاحة بحكومته.



ويريد "جونسون" استطلاع رأي البريطانيين في تنفيذ مقترحه بالخروج من الاتحاد الأوروبي سواء بصفقة أو بدونها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.288، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2943 وأقل سعر عند 1.2875.