شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 4-11-2019 انخفاضا لعدد من الأصناف، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

سجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24-28 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها ، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وانخفض سعر كيلو الثعابين بين ليتراوح بين 50-160 جنيها مقابل 180 جنيها لأسعار أمس، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-66 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

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كما استقر سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 210 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيه، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-460 جنيها.