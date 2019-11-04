شكرا لقرائتكم خبر عن معنويات مستثمرى منطقة اليورو تنتعش فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين، أن معنويات المستثمرين فى منطقة اليورو قفزت فى نوفمبر لأعلى مستوياتها منذ يونيو بفضل دلائل على تحسن اقتصادى فى آسيا ومتانة اقتصاد الولايات المتحدة.
وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفع إلى -4.5 من -16.8 فى أكتوبر حين سجل أدنى مستوى منذ ستة أعوام ونصف العام، وكان متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز يشير إلى قراءة عند -13.8.
وفى سبتمبر، خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السلبية أكثر وتعهد بشراء السندات لأجل غير مسمى لخفض تكلفة الاقتراض أكثر من أجل تحفيز الأنشطة بعد نحو عقد من أزمة الدين فى المنطقة.
ويقاوم أعضاء البنك المركزى الأوروبى الذين يميلون إلى التشديد النقدى التحفيز.
وزاد تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية إلى -5.5 من -15.5 فى أكتوبر.
كما تراجع مؤشر سنتكس الفرعى للتوقعات المستقبلية إلى 3.5- من -18.0 ليسجل أعلى مستوى منذ مايو.
وأظهر مؤشر يتتبع ألمانيا أن معنويات المستثمرين بأكبر اقتصاد فى أوروبا صعدت لأعلى مستوياتها منذ مايو.
استطلعت سنتكس آراء 1082 مستثمرا فى الفترة بين 31 أكتوبر والثانى من نوفمبر.
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