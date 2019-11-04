شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تنعش الأسهم السعودية؛ واستقرار معظم الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت الأسهم السعودية اليوم الاثنين، تقودها مكاسب فى البنوك وإعلانات أرباح الشركات، بينما استقرت بقية أسواق الخليج الرئيسية.

وارتفع المؤشر السعودى الرئيسى 0.8 %، وكان سجل أمس الأحد أكبر هبوط يومى منذ أواخر أغسطس بعد أن أعلنت أرامكو السعودية عن نيتها إدراج أسهمها.

وتقدم سهم البنك السعودى البريطانى 3.2 % وارتفع سهم البنك الأهلى التجارى 1.4 %.

وأعلنت أرامكو يوم الأحد نيتها طرح أسهم فى البورصة المحلية فيما قد يكون أكبر إدراج في العالم مع سعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط.

وارتفع سهم مجموعة سيرا القابضة 2.3 % بعدما تحولت للربحية في الربع الثالث من العام وحققت شركة السفريات أرباحا بقيمة 64 مليون ريال (17.07 مليون دولار) بفضل نمو إجمالي قيمة الحجوزات 6% إلى 3.3 مليار درهم.

وتقدم سهم اسمنت المدينة 3.3 % بعد تحقيق صافى ربح للربع الثالث من العام.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 % وزاد مصرف الريان 1.1 % ومصرف قطر الإسلامي 0.6 %.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 %، إذ فقد سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض ومواد البناء 9.3%.

وأعلنت الشركة يوم الأحد تراجع إيرادات الربع الثالث، لكن مع تحقيق أرباح أعلى مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

واستقر مؤشر دبي، حيث ارتفع بنك المشرق 5.3 % وتراجع سهم دو للاتصالات 3.6 %.

وصعد سهم إعمار مولز 0.5 % بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة في أرباح الربع الثالث بنسبة 12.1 %.

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واستقر المؤشر المصري حيث حدت خسائر للشركات العقارية من مكاسب أسهم الشركات المالية.

وارتفع البنك التجاري الدولي 1.3 % بينماهبط سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير اثنين بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. صعد المؤشر 0.8 % إلى 7653 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.1 % إلى 5110 نقاط.

دبي.. استقر المؤشر عند 2707 نقاط.

قطر.. زاد المؤشر 0.1 % إلى 10201 نقطة.

مصر.. استقر المؤشر عند 14626 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1521 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3 % إلى 4021 نقاط.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.3 % إلى 6176 نقطة.