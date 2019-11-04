الاقتصاد

الذهب يستقر سلبياً بضغط من صعود الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على نحو سلبي في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والعزوف عن المعادن النفيسة كملاذ آمن فضلا عن صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.


ووقع المعدن النفيس تحت وطأة الضغوط نتيجة التفاؤل الذي خيم على الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين والتي تقترب من التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق نهائي شامل بين أكبر اقتصادين في العالم.


يأتي ذلك وسط تحركات ملموسة بين واشنطن وبكين لتحديد مكان جلسة التوقيع على الاتفاق النهائي المرحلي، وذلك بعد أن كان مقرر لها الانعقاد على هامش قمة "أبيك".

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يُذكر أن تشيلي قررت إلغاء استضافة قمة التعاون الاقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهاديء، والتي كانت ستشهد قمة بين رئيسي أمريكا والصين لبحث الملف التجاري.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.


وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب بثلاثين سنتاً إلى 1511.10 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1517.1 دولار وأقل سعر عند 1506.5 دولار.

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