شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مدعوماً بمتابعة التطورات الإيجابية في الملف التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط تفاؤل ساد الأسواق بشأن الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين والرغبة المعلنة من البلدين في إبرام اتفاق نهائي يوقف نزيف الخسائر جراء الحرب التجارية الدائرة.



وأكد البيت الأبيض على وجود اتصالات مع الصين لتحديد توقيت وموقع الجلسة التي سيتم خلالها التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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يأتي ذلك في الوقت الذي صدرت فيه تصريحات إيجابية من مسؤولي البلدين على إحراز تقدم ملموس في حل النزاع التجاري والاقتراب من إبرام صفقة ثنائية.



وفي ذات السياق، كشف وزير الخارجية الأمريكي "ويلبر روس" اليوم عن أن الوزارة أصدرت تراخيص لشركات في البلاد يمكن بموجبها بيع معدات لشركة "هواوي" الصينية ما يعني تخفيف العقوبات ضدها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.