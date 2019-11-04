- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعزز مكاسبه إلى 1.5% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم وزاد الخام مكاسبه في ظل الحالة الإيجابية المهيمنة على الأسواق العالمية حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وينتظر المستثمرون نتائج الاتصالات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تحديد الموقع الذي ستنعقد فيه جلسة التوقيع على الاتفاق النهائي المرحلي بين البلدين.
وصرح وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" بأنه قد تم السماح للشركات في بلاده بشراء معدات من "هواوي" مما يعني تخفيف العقوبات ضد الشركة الصينية.
من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة على شخصيات في الحكومة الإيرانية على صلة بدعم الإرهاب وتصديره، بحسب ما جاء في بيان واشنطن.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 57.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 55.8 دولار.
وصعد "برنت" بنسبة 1.2% إلى 62.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الخام الأمريكي يعزز مكاسبه إلى 1.5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.