شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعزز مكاسبه إلى 1.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم وزاد الخام مكاسبه في ظل الحالة الإيجابية المهيمنة على الأسواق العالمية حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وينتظر المستثمرون نتائج الاتصالات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تحديد الموقع الذي ستنعقد فيه جلسة التوقيع على الاتفاق النهائي المرحلي بين البلدين.



وصرح وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" بأنه قد تم السماح للشركات في بلاده بشراء معدات من "هواوي" مما يعني تخفيف العقوبات ضد الشركة الصينية.

Advertisements



من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة على شخصيات في الحكومة الإيرانية على صلة بدعم الإرهاب وتصديره، بحسب ما جاء في بيان واشنطن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 57.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.4 دولار وأقل سعر عند 55.8 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.2% إلى 62.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.