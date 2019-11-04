شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليختبر المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1.1180 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1280، بينما يمثل الثبات فوق 1.1105 شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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