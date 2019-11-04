في حفل تدشين صالة "تداول" جامعة الأميرة بنت عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع شركة السوق المالية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الإثنين صالة" تداول" في مقر كلية الإدارة والأعمال، برعاية معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الأستاذة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، و بتشريف رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية " تداول" سعادة الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي وحضور المدراء التنفيذيين في تداول وقيادات الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة من الجامعة، إسهامًا منها في تهيئة الطالبات لسوق العمل بالقطاع المالي حيث يشكل وجود مثل هذه الصالة و المنصة بالحرم الجامعي تجربة فريدة من نوعها للطالبات تسهم بمعرفتهم بالسوق المالية وأدائها و آلية عملها.

وصرحت مديرة الجامعة الأستاذ الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، على أهمية رفع الوعي المالي للطالبات، وفهم سياسات وإجراءات أسواق المال، ومتابعة المستجدات في السوق المالي السعودي.

وأضافت مديرة الجامعة، أن دعم وتعزيز مفردات الاقتصاد القائم على المعرفة، يعد أحد مرتكزات أهداف رؤية السعودية 2030، وأن التعاون بين القطاعات المختلفة يعكس الفهم العميق لماهية الحس الجمعي المسؤول تجاه نشر ونقل المعرفة، مشيدة بالتعاون الكبير الذي لقيته الجامعة من مجلس إدارة السوق المالية السعودية، ممثلا في سعادة الأستاذ سارة السحيمي، وفريقها المشارك.

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ومن جانبها بيّنت رئيس مجلس إدارة "تداول" الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي في كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة أن هذه المبادرات تعد فرصاً جيدة لتزويد الطلاب في مرحلة مبكرة بالمعلومات المطلوبة والخبرة العملية، فقد أطلقت تداول العديد من المبادرات في إطار برنامج "استثمر بوعي" الذي يرتكز على التعلم والتفاعل والتطبيق والتنافسية مثل نظام تداول الافتراضي، وورش العمل، والمسابقات التي تسمح للطلاب بالتعلم على نظام التداول الافتراضي الخاص بنا.

وأكدت السحيمي بأن تداول تتطلع إلى مواصلة العمل مع جامعة الأميرة نورة لتطوير المهارات والخبرات المحلية وإحداث تأثير إيجابي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي في المملكة على المدى الطويل.

وأوضحت من جهتها، عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة غادة بنت عبدالرحمن العريفي، أن صالة "تداول" في الجامعة، تخدم أكثر من تسعة وثلاثين ألف طالبة وستة آلاف موظفة، وذلك بإجمالي خمسة وأربعين ألف منسوبة في الحرم الجامعي، مشيرة أن هذه الرعاية للصالة من شركة تداول تُعدُّ مثالًا للشراكة الفاعلة بين الجامعات والقطاعات المختلفة.

واختتم الحفل بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة السوق المالية السعودية "تداول" وكلية الإدارة والأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تهدف إلى التعاون بين الطرفين لنشر ورفع الثقافة الاستثمارية ومبادئ الاستثمار لدى طالبات الجامعة بالإضافة إلى تزويدهم بالموارد والأدوات اللازمة لتمكينهم من الاستثمار بمهارة وبوعي.

و مثل كلية الإدارة والأعمال، في التوقيع على مذكرة التفاهم، عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية الدكتور أحمد بن ضيف الله اليوسف ومن جانب شركة السوق المالية السعودية، مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق الأستاذ محمد مصطفى حسوبه.