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شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى جنوب سيناء: إقبال كبير على الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن والان مع تفاصيل الخبر
وأشار د. عاطف إلى أن وجود معرض توت عنخ آمون فى لندن بالتزامن مع إقامة البورصة السياحة وزيارة أكثر من 300 ألف فى أول أيام المعرض له دور كبير فى الترويج للجناح المصرى والسياحة الثقافية، منوها إلى ان العديد أبدى رغبة هناك فى المشاركة بحفل افتتاح المتحف المصرى 2020 القادم.
وأوضح عبد اللطيف فى تصريحات له من لندن اليوم، أن أهم ما يميز الجناح المصرى هذا العام استخدام التكنولوجيا التفاعلية الحديثة والوسائط الرقمية فى تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى مع الاتجاهات التسويقية العالمية، كدلك وجود لافتات دعائية عن مصر فى المواصلات العامة وداخل الفنادق خاصة كتيبات عن مصر ومجلات عن توت عنه آمون بالغرف الفندقية.
ويشارك ببورصة لندن السياحية قرابة 5000 شركة عارضة من كبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ومن المنتظر أن يزور المعرض هذا العام قرابة 50 ألف زائر وإعلامى ومحطات تليفزيونية.
مقتنيات توت عنخ امون
مدخل الجناح المصرى
الجناح المصرى
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