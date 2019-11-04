شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض متأثراً ببيانات التجزئة الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية خلال تداولات اليوم عقب صدور بيانات سلبية، وذلك على الرغم من التفاؤل السائد بالأسواق إزاء الحرب التجارية.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.



وانتعشت أصول المخاطرة كالأسهم العالمية اليوم في ظل التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية السماح لشركات محلية ببيع معداتها وخدماتها لشركة "هواوي" الصينية مما يعني تخفيف العقوبات ضد الأخيرة والمزيد من الانفراجة في الحرب التجارية القائمة.



وتنتظر الأسواق الموقع الذي سيشهد جلسة التصويت على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين الولايات المتحدة والصين، وكشف البيت الأبيض عن اتصالات مكثفة في هذا الصدد.



وعلى صعيد التعاملات اليوم، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6896، وسجل أعلى سعر عند 0.6926، بينما سجل أقل سعر عند 0.6893.