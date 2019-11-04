شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط لإتمام صفقة اندماج الأهلي المتحد و"بيتك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى بيت التمويل الكويتي "بيتك" المدرج بسوق الكويت المال موافقة مصرف البحرين المركزي على مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد إلا أن هذه الموافقة تعتبر مشروطة باستيفاء بعض المتطلبات من قبل المركزي البحريني.

ويقوم "بيتك" في الوقت الراهن بالعمل على استكمال متطلبات بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي، بحسب "العربية".

ومن جهته، أكد "بيتك" أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العامة لمساهمي البنكين، مشيراً إلى أنه سيقومون بالإفصاح في حينه عن أي تطورات جديدة بهذا الشأن.

ومن أبرز الشروط التي وضعها بنك البحرين المركزي لإتمام استحواذ بيتك على الأهلي المتحد:

1- الاحتفاظ بجميع العمالة البحرينية لدى الأهلي المتحد وبيتك البحرين، وزيادة العمالة البحرينية في الإدارة التنفيذية للبنك المدمج في البحرين.

2- أن تظل الوحدات الخارجية التابعة للأهلي المتحد، تُدار من البحرين بعد الاندماج.

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3- أن يكون ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس إدارة البنك المدمج مستقلين استقلالاً تاماً.

4- منح الخيار لكل مساهم في الأهلي المتحد ببيع أسهمه لبيت التمويل الكويتي أو الاحتفاظ بها.

5- استمرار إدراج الأهلي المتحد في البحرين بعد دمجه مع الفرع البحريني لبيت التمويل الكويتي.

6- إدراج بيتك الكويتي في بورصة البحرين بشكل ثانوي وعدم تقييد البنك المدمج في استثماراته في الأوراق المالية السيادية لمملكة البحرين، المتوافقة مع الشريعة.

7- أن يتحمل بيتك مخصصات القروض حسب تعليمات بنك البحرين المركزي.

وتوقع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" المدرجة أسهمه في سوق الكويت المالي في وقت سابق إتمام اندماج "بيتك" مع البنك الأهلي المتحد المدرج بسوق البحرين المالي بنهاية 2021.

وأوضح مازن الناهض أن عملية الاندماج ستتم على مراحل.