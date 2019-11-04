شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرادات التشغيلية تصعد بأرباح "طيران الجزيرة" 41% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة طيران الجزيرة، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 41% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 9.9 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 7 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

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ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 35.5 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 29.2 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، ارتفعت أرباح الشركة إلى 16.1 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 90%.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح أرباح النصف الأول لطيران الجزيرة ارتفعت 335% إلى 6.2 مليون دينار كويتي، مقابل صافي ربح بلغ 1.4 مليون دينار في النصف الأول من عام 2018.