شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "التجاري الكويتي" تتراجع 26% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للبنك التجاري الكويتي، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع أرباحه بنسبة 25.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 6.8 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى العكس، ارتفعت أرباح البنك التشغيلية إلى 38.3 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 36.4 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

Advertisements

وعلى النحو الآخر، حقق البنك صافي أرباح بلغ 16.6 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 9.1%.

وارتفعت إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 122.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 114.2 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 7.1%.

ويعود ارتفاع أرباح فترة التسعة أشهر الأولى من العام إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وزيادة الرسوم والعمولات وايرادات التشغيل الأخرى.

وكانت أرباح "التجاري الكويتي" قد ارتفعت بنحو 53.1% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 9.8 مليون دينار كويتي مقارنة بربح قدره 6.4 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من العام الماضي.