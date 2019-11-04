15 دولة إسلامية تناقش تعزيز التعاون في مجالات التقييس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) بحضور 15 دولة إسلامية، في مكة المكرمة، عددا من القضايا الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التقييس المختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة المعهد ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي «نتطلع بشغف للعمل سويا على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، وبما يساعد على تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في بلادنا، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد»، معربا عن أمله في أن تمثل تلك الاجتماعات انطلاقة جديدة من العمل والتعاون البناء والفعال بين أجهزة التقييس الإسلامية، بما ينعكس بالخير والنماء على البلاد الإسلامية.

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وتضمن اليوم الثاني من الفعاليات (أمس)، انعقاد اجتماعات للجان النوعية المتخصصة مثل اللجنة المالية واللجنة الاستراتيجية بمشاركة عدد من الدول المعنية.

وبدأت الأحد الماضي فعاليات الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) رقم (19)، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم (14)، التي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

ويعد هذا التجمع أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، حيث تشارك به نحو 35 دولة إسلامية إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات بعد فوزها، ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة 2018-2020م.