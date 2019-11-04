300 مشروع في ملتقى ومعرض راد لريادة الأعمال بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس «ملتقى ومعرض راد لريادة الأعمال 2019» بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، والذي تنظمه غرفة الشرقية ويشارك فيه 300 مشروع ومبادرة لرائد ورائدة أعمال من الإمارات والكويت والبحرين وعمان، إلى جانب رواد ورائدات المملكة.

وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الغرفة تعقد هذا الملتقى كل سنتين، لإيمانها بأهمية الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية التي يقدمها شباب وشابات الأعمال، وإسهاماتهم في تطوير القطاع الاقتصادي ورفده بالأفكار الجديدة التي تكسر التقليدية في السوق السعودي وتواكب التطور الحاصل في قطاع الأعمال في العالم، واستقطاب أبرز الإنجازات العالمية للاستفادة من نتائجها، لتطوير القطاع بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن السوق السعودي بطبيعته متطور في العديد من المجالات ولا يخضع للتقليدية، وهذا ما جعله يتفاعل مع المبادرات الحديثة التي يطرحها شباب وشابات الأعمال ويتجاوب معها بشكل متسارع، حيث أجبر الكثير من المستثمرين على تغيير وجهات نظرهم التقليدية ومسايرة التحديث الحاصل في السوق، ولعل أبرزها التطور التكنولوجي.

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وذكر أمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل أن نخبة من المسؤولين والخبراء وأصحاب المشاريع في قطاع الأعمال ناقشوا التحديات المالية التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور الصناديق الممكنة في دعم ريادة الأعمال، حيث يشهد الملتقى ضمن جلساته العلمية والحوارية مشاركة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية عبدالله البريكان أن الحدث سيعرض مشاريع تحوي مبادرات شبابية بدأت بشكل جيد وواجهت تحديات السوق، ولكنها استطاعت الصمود والاستمرار بتطوير الأفكار والابتكار والتكيف مع ظروف السوق.

مؤكدا أن الملتقى يعد فرصة ثمينة وغير مسبوقة لرواد ورائدات الأعمال للاستفادة من الخبرات المشاركة، والتعرف على أبرز المستثمرين، حيث يعد الحدث ملتقى لجميع الرواد والمستثمرين والمهتمين والجهات التمويلية والاستشارية، لتبادل وجهات النظر وترجمة اللقاءات إلى فرص استثمارية واعدة.

من جهتها تحدثت رئيس مجلس شابات الأعمال في الغرفة نجلاء العبدالقادر عن أهمية الأفكار الإبداعية التي تشهدها ريادة الأعمال في المملكة، والتي تعتمد على أفكار رائدة من شباب وشابات الأعمال والتي بإمكانها التأثير على السوق وتحقيق تجربة وخبرة مميزة في مجالات متعددة وسباقة، كونها تعتمد على الإبداع والمبادرة.