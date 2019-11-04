«تطوير للمباني» تطلق هويتها الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت شركة تطوير للمباني، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أمس هويتها الجديدة في لقاء جمع قادتها ومنسوبيها بمقرها الرئيس في الرياض.

وكشفت الشركة التي تعد جزءا من شركة تطوير القابضة، عن شعارها الجديد، وموقعها على الانترنت الذي يحمل اسم (TBC)، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وشهد اللقاء الإعلان عن الهوية الجديدة، والأسباب التي دعت الشركة إلى ذلك، مع عرض لأبرز منجزات الشركة في الأعوام الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، إن إطلاق الهوية الجديدة يعد منعطفا مهما في مسيرة شركتنا الواثقة التي شهدت في فترة زمنية قصيرة، منجزات كبيرة كانت موضع رضا قيادتنا الحكيمة، وموضع إعجاب المواطنين والمواطنات، لما لمسوه من قفزات تحققت على مضمار المنشآت التعليمية، كما وكيفا منذ تولي شركتنا مسؤوليتها.

وقدم الحماد شكره لمنسوبي الشركة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاح تطوير للمباني، والتي أصبحت اليوم بفعل هذه الجهود، بيت خبرة وطنيا في مجال المنشآت التعليمية، ومنشأة رائدة في إدارة الأصول والمرافق، معربا عن سعادته بأن الشركة استطاعت - بفضل الله تعالى - أن تقوم بهذه المسؤولية على أكمل وجه، في ظل الدعم الكبير الذي حصلت عليه الشركة من صندوق الاستثمارات العامة، وبتوجيهات سديدة من حكومتنا الرشيدة.

شركة (TBC)