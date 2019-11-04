مذكرات بحثية لبنوك عالمية تقيم أرامكو بـ 2.3 تريليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت مذكرات بحثية لبنوك عالمية تقديرات واسعة النطاق لتقييم أرامكو السعودية تصل 2.3 تريليون دولار، وذلك بعدما دشنت شركة النفط العملاقة طرحها العام الأولي في سوق الأسهم المحلية.

ووفقا لـ «رويترز» بدأ محللو البنوك إطلاع مديري صناديق على أبحاث خاصة بالطرح العام الأولي بعد وقت قصير من إعلان أرامكو، الشركة الأعلى ربحية في العالم، أمس الأول اعتزامها الإدراج بالسوق المحلية فيما قد يكون أكبر إدراج في العالم.

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وقال مديران لصندوقين اطلعا على التقارير البحثية إن بنك أوف أمريكا ميريل لينش يقدر تقييما محتملا لأرامكو بين 1.2 و2.3 تريليون دولار، بينما يتراوح تقييم المجموعة المالية هيرميس للأسهم بين 1.55 و2.1 تريليون دولار. وقالت بعض البنوك إنه قد يكون بنحو 1.5 تريليون دولار.

وقال مدير صندوق اطلع على البحث الذي أجراه بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن البحث اعتمد على نموذج خضم التدفقات النقدية، وهو منهج للتقييم يستخدم التدفقات النقدية المستقبلية. وأضاف أن بحث بنك كريدي سويس يشمل نطاقات التقييم الواسعة نفسها.

وينطوي بحث المجموعة المالية هيرميس على تقدير لقيمة المنشأة لعام 2020 إلى معدل للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 6.9 مرات و9.4 مرات، ومكرر للربحية بين 14.5 مرة و19.5 مرة، وعائد لتوزيعات الأرباح بين 3.9 % و5.3 %.