255.75 مليارا أرباح أرامكو في 9 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت شركة أرامكو السعودية أرباحا صافية بقيمة 68.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (255.75 مليار ريال)، بانخفاض 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 217 مليار دولار، بانخفاض 7% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وصدرت النتائج المالية للشركة بعد الإعلان الرسمي عن نيتها طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، وتترقب الأسواق صدور نشرة الإصدار في التاسع من نوفمبر.

وأوضحت أرامكو السعودية أنها ستوزع أرباحا مرحلية (عادية) بقيمة 13.4 مليار دولار (50.25 مليار ريال)، عن الربع الثالث من 2019.

وأشارت إلى أنها ستوزع أرباح مرحلية بحد أعلى 9.5 مليارات دولار، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مجلس الإدارة، وذلك قبل تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد من هذه النشرة.

الأرباح للحكومة

وذكرت أنه سيتم دفع هذه الأرباح إلى الحكومة بصفتها المساهم الوحيد في الشركة، ولن يكون للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على أي جزء من تلك الأرباح بصرف النظر عن تاريخ دفعها - والذي يمكن أن يكون قبل أو بعد تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.

أحقية للمكتتبين

وقالت أرامكو «إذا ما قررت الشركة لأي سبب من الأسباب الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية تزيد قيمتها على مبلغ 9.5 مليارات دولار، فعندئذ سوف يحق للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة الأرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور، بحسب نسب مساهمتهم في الشركة».

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وأضافت «وفي مثل هذه الحالة، سوف يعتبر أول تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول تاريخ الاستحقاق، وسوف تعلن الشركة عن تاريخ دفعها لمالكي الأسهم المستحقين لها».

أرباح مرحلية

وذكرت أرامكو أنها ستعلن عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.9 مليارات دولار عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019 من خلال النقد المتوافر لديها. وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم، بما فيهم مالكو أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح.

طرح حصة

وأعلنت شركة أرامكو، وهي الأكثر ربحية على مستوى العالم، عن نيتها الرسمية أمس الأول لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام. وأفادت بأن صدور نشرة الإصدار لأكبر طرح عام في العالم، سيكون في التاسع من نوفمبر الحالي، وأن تحديد السعر النهائي سيلي عملية بناء سجل الأوامر.

وقدمت أرامكو محفزات للمستثمر السعودي بحيث يحق له الحصول على سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم يملكها، بشرط أن يحتفظ بأسهمه لـ180 يوما من تاريخ الإدراج. إضافة إلى ذلك، قدمت أرامكو بعض الإعفاءات للمستثمرين الأجانب لتسهيل مشاركتهم في الاكتتاب.

تعديل شروط

وفيما يتعلق بصفقة شراء أرامكو 70% في شركة سابك تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة، أكدت أنها عدلت شروط السداد لصفقة الاستحواذ، بحيث سيتم دفع 36% من قيمة الصفقة البالغة 69 مليار دولار نقدا بتاريخ إتمامها، على أن يتم تسديد النسبة المتبقية على شكل قرض مقدم من البائع - مضمون بأربعة سندات لأمر مستقلة صادرة عن أرامكو لصالح صندوق الاستثمارات العامة. وستكون الدفعة النهائية في 2025. ولن يكون لهذه الصفقة تأثير على سياسة التوزيعات.

يذكر أن شركة أرامكو أكثر شركات العالم ربحية، بتحقيقها أرباحا سنوية خلال عام 2018 بنحو 111 مليار دولار، وهو ما يشكل ارتفاعا بـ46% عن أرباح 2017.

نتائج أرامكو: