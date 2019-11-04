«دافزا» تستقبل وفداً من «شبكة المشاريع الأوروبية» يضم 32 شركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبلت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» وفداً من «شبكة المشاريع الأوروبية» في إطار «مهمة الشركة الأوروبية» التي تنظمها الشبكة، والذي ضم ممثلين عن 32 شركة أوروبية تعمل في عدد من القطاعات الحيوية وتركز بشكل رئيسي على «إكسبو 2020 دبي».

وكان في استقبال الوفد جمال بن مرغوب مدير إدارة أول للمبيعات في المنطقة الحرة بمطار دبي، حيث استمع الوفد إلى عدد من العروض تطرقت إلى أداء السوق على مستوى الدولة والمنطقة وأفضل السبل لإطلاق عملياتها فيه، والتواصل مع شركات محلية وأوروبية متنوعة تزاول أعمالها في دبي، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي.

وتمحورت النقاشات حول مجموعة من المواضيع الهامة، مثل الاقتصاد الدائري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمدن الذكية، وغيرها من القطاعات الرقمية. ويأتي التركيز على القطاعات الرقمية في إطار استراتيجية سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي لتعزيز خدماتها لتكون قادرة على مواكبة الاقتصاد الرقمي المتطور، حيث تشكل الشركات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات نسبة 29% من إجمالي عدد الشركات في المنطقة الحرة.

وقال جمال بن مرغوب، تُعد السوق الأوروبية من أحد أهم الأسواق لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إذ تعمل بشكل دائم على توفير البيئة المناسبة التي تجذب المستثمرين والاستثمارات طويلة الأمد.