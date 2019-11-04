شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يزور القاهرة غدا لتوقيع مشروعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يورجن ريجترينك زيارة إلى مصر غدا الثلاثاء تستمر لمدة ثلاثة أيام ؛ لتوقيع عدة مشروعات جديدة.

وذكر بيان صادر عن البنك اليوم الاثنين أن (ريجترينك) سيلتقي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير قطاع الأعمال العام، كما سيفتتح فعالية لغرفة التجارة الأمريكية حول الاستثمار المستدام في مصر بعنوان (النجاح من خلال العمل الجيد: الاستثمار من أجل التأثير في مصر.



ويضم وفد البنك كلا من جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك - ​خالد حمزة نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

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يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في عام 2012 استثمر أكثر من 5.3 مليار يورو في 99 مشروعًا في مصر..وشكل عام 2018 عامًا قياسيًا لمصر حيث استحوذت على النسبة الأكبر من عمليات البنك في العالم.



وتعد مصر هي المنطقة الأسرع نموًا حاليًا في العالم من حيث عمليات البنك ، حيث وصلت قيمة استثماراته في المنطقة في السنوات الست الأولى نحو 10 مليارات يورو من خلال 231 مشروعًا ، ويشجع البنك مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 38 اقتصادًا عبر 3 قارات.



يُذكر أن البنك مملوك لـ67 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتستهدف استثماراته جعل اقتصادات المناطق التي يستثمر فيها، تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.