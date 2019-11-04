شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز يلحق بـ"ناسداك" نحو تحقيق مستويات تاريخية هي الأعلى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت "وول ستريت" انتعاشاً اليوم في مستهل الجلسة حيث قفزت المؤشرات الرئيسية "داو جونز" و"ناسداك" و"إس أند بي" إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.



وجاء هذا الانتعاش نتيجة التفاؤل في الأسواق العالمية بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين مع ترقب التوقيع على الاتفاق النهائي.



ويجري البيت الأبيض اتصالات مع بكين لتحديد المكان الجديد الذي سيشهد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي خاصة بعد إلغاء قمة "أبيك" التي كانت ستشهد قمة بين رئيسي البلدين "دونالد ترامب" و"شي جين بينج".

Advertisements



وصرح وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" بأن الشركات في بلاده سوف تحصل على تراخيص لبيع معداتها ومنتجاتها لشركة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية "هواوي"، وهو ما يعني تخفيف العقوبات على الأخيرة وزيادة المرونة التجارية بين البلدين.



وشدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية، لكن كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض "لاري كودلو" أوضح بأنه من الممكن زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين لو لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 134 نقطة) إلى 27481 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 84228 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3081 نقطة.