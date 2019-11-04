شكرا لقرائتكم خبر عن الألمنيوم يرتفع فوق أعلى مستوى خلال ستة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم مدعومة بالتفاؤل في الأسواق العالمية عقب صدور بيانات حكومية إيجابية في كل من الولايات المتحدة والصين.



كانت بكين قد كشفت عن انتعاش مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية خلال أكتوبر/تشرين الأول، في حين تباطأ نمو هذا القطاع في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.



ومن جانبها، أعلنت وزارة العمل الأمريكية الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد 128 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بإضافة 85 ألفاً.

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ومن شأن هذه البيانات الإيجابية تعزيز التفاؤل حيال استمرار نمو أكبر اقتصادين في العالم، ومن ثم، دعم الطلب على المعادن الصناعية مثل النحاس والألمنيوم.



وفي سياق منفصل، تترقب الأسواق الموعد والموقع الجديدين لجلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الألمنيوم بحلول الساعة 14:15 جرينتش بنسبة 1.8% إلى 1786 دولار للطن، مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى 1780 دولارا هو الأعلى منذ العشرين من سبتمبر/أيلول، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 1790 دولار وأقل سعر عند 1752.5 دولار.