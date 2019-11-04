شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تكلفة المبيعات تصعد بأرباح "بي سي آي" 65% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، المعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 64.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض تكلفة المبيعات كما يعود الإرتفاع فى صافي الربح والربح التشغيلي خلال الربع الحالي الى إنخفاض المصرفات العمومية والادارية.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 22.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وفي المُقابل تراجعت الإيرادات بشكل طفيف إلى 141.4 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 143.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 38.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.8%.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 15.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 29 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 45.5%.

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