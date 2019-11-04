شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "البحر الأحمر" تتضاعف بالربع الثالث لتدني إيرادات عمليات التأجير ومبيعات الوحدات السكنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال لشركة البحر الأحمر العالمية، المعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع في الخسائر بنسبة 102.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 27.9 مليون ريال مقابل خسارة 13.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر بالربع الثالث إلى الانخفاض في إجمالي الأرباح بقيمة 13.5 مليون ريال، والذي جاء نتيجة لانخفاض نسبة إجمالي هامش الربح من 8.4% خلال الربع الثالث من العام السابق إلى نسبة 1.5% خلال الربع الحالي، بسبب تدني إيرادات عمليات التأجير ومبيعات الوحدات السكنية بنسبة 20.7% و 19.6% على التوالي.

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وتراجعت إيرادات الشركة إلى 153.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري مُقابل إيرادات بلغت 188.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 73.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 39 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 45.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 25.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.