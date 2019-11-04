آبل يحلق عالياً – تحليل – 04-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آبل APPLE INC (AAPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة الحالي 257.71 الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، كل ذلك تحت مظلة السيطرة التامة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير وبمحاذاة خط ميل .
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 257.71 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 275.85 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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