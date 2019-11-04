شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يحقق مستويات قياسية جديدة – تحليل – 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) عالياً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم مستويات قياسية جديدة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 126.45 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 132.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد