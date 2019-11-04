شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يحقق مستويات قياسية جديدة – تحليل – 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) عالياً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم مستويات قياسية جديدة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 126.45 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 132.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر جي بي مورجان يحقق مستويات قياسية جديدة – تحليل – 04-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.