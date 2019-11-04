شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستقر بمنطقة سلبية – تحليل – 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 35.85 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى البعيد (من 25.96 إلى 41.96) ، ويعاني السهم وسط ذلك من الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم بتداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 35.85 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق ذكرها عند 33.95 الذي يمثل نسبة 50% منها .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
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