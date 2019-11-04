كوكاكولا يتشبث بالاتجاه الرئيسي الصاعد – تحليل – 04-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستند سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية) ، ولكن وسط ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بعدما فشل بالتخلص من ضغطه السلبي بجلسته ما قبل الأخيرة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المهم جداً في تلك المرحلة 53.55 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 55.90 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
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