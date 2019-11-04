شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة الحالي 32.18 ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 32.18 ، ليستهدف بعدها على المدى القصير مستوى المقاومة 34.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد