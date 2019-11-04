الهيئة العامة للطيران تشارك في الاجتماع الخامس لرؤساء الطيران المدني في الشرق الأوسط

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تشارك الهيئة العامة للطيران المدني, برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، في الاجتماع الخامس لرؤساء ومديري عموم الطيران المدني في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه دولة الكويت ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بالتعاون مع مكتب “الإيكاو” الإقليمي للشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 4 – 6 نوفمبر الجاري بمدينة الكويت.

ويناقش الاجتماع عدداً من البنود الناشئة عن الاجتماع الرابع لرؤساء ومديري عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط، وكذلك التعاون بين “الإيكاو” والمنظمات الدولية والإقليمية، وجهود الطيران المدني الرامية إلى حماية البيئة، إضافة إلى الفرص والتحديات الحالية لشركات طيران الشرق الأوسط، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

كما يتناول الاجتماع التطورات المتعلقة بسلامة الطيران المدني، ومؤشرات وأهداف السلامة الإقليمية وأدائها، ونتائج الاجتماع السابع عشر للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط، والاجتماع السابع للفريق الإقليمي لسلامة الطيران، وإنجازات وتحديات إدارة الحركة الجوية في الإقليم.

فيما يستعرض الاجتماع الخامس لرؤساء ومديري عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط، أنشطة التعاون التقني لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، ورسوم المطارات والملاحة الجوية، والخطة الاستراتيجية لدعم النقل الجوي في المنطقة، بالإضافة إلى استراتيجية منطقة الشرق الأوسط في برنامج عدم ترك أي بلد وراء الركب “الإصدار الثاني”، واستراتيجية تعزيز التعاون بين دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا فيما يخص مهام مجموعة تحقيق الحوادث.

