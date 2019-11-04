شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات الهند من الذهب 33% خلال أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت واردات الهند من الذهب للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول بواقع 33%، مقارنة بعام مضى؛ إذ قلصت أسعار مرتفعة تقترب من مستوى قياسي الشراء خلال مهرجانات رئيسية في ثاني أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم.
وأضاف المصدر، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن الهند استوردت 38 طناً من الذهب في أكتوبر/ تشرين الأول، بانخفاض نسبته 33% عن واردات بلغت 57 طناً قبل عام.
ومن حيث القيمة، ذكر المسؤول أن قيمة واردات أكتوبر/ تشرين الأول بلغت 1.84 مليار دولار، في ارتفاع طفيف عن قيمة واردات العام الماضي التي بلغت 1.76 مليار دولار.
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