«فولكسفاجن» تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية كلياًَ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لتصنيع السيارات الاثنين إنتاج سيارتها من طراز «آي دي.3» الكهربائية كلياً، ليتم تصنيعها على نطاق واسع.

ويأتي الحدث المفصلي في مصنع فولكسفاجن بمدينة تسفيكاو قبيل «قمة السيارات» التي تعقد في برلين مساء الاثنين، وهي الفعالية التي من المقرر أن يبحث فيها السياسيون وممثلو قطاع السيارات قضايا التحول الرئيسية مثل التنقل بالسيارات الكهربائية ومستقبل الوظائف والقيادة الذاتية.

وستكون السيارة «آي دي.3» أول طراز ضمن سلسلة جديدة تعتزم فولكسفاجن إطلاقها لجذب جمهور واسع ولتكون الأساس لطرازات أخرى من السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يبدأ العملاء من الخارج الحصول على هذا الطراز منتصف عام 2020.

وشاركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في فعاليات الإطلاق، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة هربرت ديس، وتعتزم الشركة إنتاج نحو 100 ألف سيارة في تسفيكاو العام المقبل.

وتستثمر الشركة مليارات اليورو في التحول من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات البديلة، مثلها في ذلك مثل منتجي السيارات الآخرين.