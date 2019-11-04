شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس الخيمة للدواجن» تتحول للربحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت شركة رأس الخيمة للدواجن، للربحية في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، بإجمالي أرباح 154,3 ألف درهم، مقابل خسائر قدرها 4.3 مليون درهم وذلك عن نفس الفترة من العام 2018.

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