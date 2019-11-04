شكرا لقرائتكم خبر عن 17.9 مليون أرباحرأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض، المتخصصة في تصنيع الأسمنت الأبيض والاستثمار في الأوراق المالية، إلى 17.9 مليون درهم بنهاية التسعة شهور الأولى 2019، وبنسبة 29% مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2018، التي بلغت 13.9 مليون درهم.

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