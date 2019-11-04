دبي تكشف عن فرص عالمية للنمو في «قمة الويب» بالبرتغال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عن برنامج شراكتها مع «قمة الويب» 2019، لعرض مزايا دبي الاستراتيجية للمستثمرين والشركات الناشئة والمواهب، وفرص النمو العالمية لريادة الأعمال والابتكار في الإمارة. ويضم فريق مزايا دبي الذي يمثل الإمارة في «قمة الويب» التي تنطلق اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة، وتستمر إلى 7 الجاري وفوداً من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة دبي للمستقبل، ودبي للسياحة، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب ممثلين من أعضاء برنامج مسرعات دبي للمستقبل، من هيئة كهرباء ومياه دبي، واتصالات وطيران الإمارات.

وأكد فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن مبادرة فريق مزايا دبي، مستوحاة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار. وتمثل «قمة الويب» مكاناً مثالياً لعرض إنجازات إمارة دبي وخططها المستقبلية وفرصها الاستثمارية، إضافة إلى التعريف بالخدمات والحوافز وتوقعات النمو المستقبلية لبيئة الشركات الناشئة في الإمارة.

ويشارك فريق مزايا دبي هذا العام تحت شعار «لتنمو مع دبي»، حيث يعمل على تعريف أكبر تجمع عالمي للمستثمرين وكبار رجال الأعمال العالميين، والشركات الناشئة ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، بفرص النمو والتوسع في الإمارة من خلال برنامج يمتد على مدار 4 أيام.