شكرا لقرائتكم خبر عن مالكة الخطوط البريطانية تشترى طيران أوروبا الإسبانية مقابل مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت آي.إيه.جى المالكة للخطوط الجوية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها اتفقت على شراء الناقلة الإسبانية طيران أوروبا، مقابل مليار يورو (1.12 مليار دولار) تُدفع نقدا، وذلك فى الوقت الذى تعقد فيه آمالها على سوق الرحلات الأوروبية إلى أمريكا اللاتينية.

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وقال ويلى وولش رئيس آي.إيه.جى التنفيذى، "الاستحواذ على طيران أوروبا سيضيف إلى آي.إيه.جى شركة طيران تنافسية جديدة وفعالة من حيث التكلفة، مما يعزز مكانة مدريد باعتبارها مركزا أوروبيا رائدا ويتمخض عنه إحراز آي.إيه.جى ريادة فى منطقة جنوب الأطلسى".