شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 6 أسابيع استنادا على آمال الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، استنادا على آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

ارتفع خام برنت إلى مستوي 62.68$ للبرميل الأعلى منذ 27 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 61.79$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.30$.

أنهي خام برنت تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 5% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 16 أيلول/سبتمبر الماضي.

Advertisements

لكن على صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسطا 0.75% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تعافي إنتاج أوبك ، وتجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" يوم الجمعة إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين تبدو فى صورة جيدة ،ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف تشرين الثاني /نوفمبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعمل إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، على تحسن توقعات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود.