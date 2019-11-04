شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحاول التعافي من أدنى مستوى فى شهرين وسط تطورات إيجابية عن التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ، وسط تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع اتفاق المرحلة الأولى ،وكانت الحرب التجارية العالمية أحد المخاطر التي دفعت مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وخفض معدلات الفائدة لثالث مرات هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 97.35 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.15 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.14 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 97.12 نقطة ، بعد بيانات اقتصادية متباينة فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار نسبة 0.7% ، فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام.

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تحسنت شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية ،مع توالي الأخبار التي توضح تطورات إيجابية هامة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وقفزت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى أربع سنوات ،وسجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" إن التراخيص ستمنح "قريبا جدا " للشركات الأمريكية لبيع المنتجات اللازمة لشركة "هواوي" الصينية العملاقة ،وكانت شركة هواوي من بين قائمة الشركات الصينية التي أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية فى القائمة السوداء بسبب تهديدات الأمن القومي.

وعرض روس أيضا المزيد من التفاصيل حول صفقة جزئية محتملة ،ينتظر أن يوقعها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ" خلال منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأخبر روس وكالة "بلومبيرغ" يوم الأحد أن واشنطن قد لا تحتاج إلى فرض رسومها الجمركية المقررة بنسبة 5 إلى 15% على السيارات الأوروبية والأسيوية بعد محادثات إيجابية.

وكانت الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم ،أحد المخاطر الكبيرة المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ،والتي أضعفت كثيرا مسار النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،الأمر الذي أجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على تخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة ثالث مرات.