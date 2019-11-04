شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: صناعة السيارات الكهربائية تقود مستقبل النقل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير إعلامى صادر اليوم الاثنين، أن صناعة السيارات الكهربائية ستقود مستقبل حركة النقل على مستوى العالم، في ظل التزايد المطرد للإنتاج العالمى من المركبات الكهربائية، ليفوق عددها 5.1 مليون مركبة، تم بيع 2 مليون منها العام الماضى فقط فى كل من الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح التقرير-الذى بثته شبكة "سى أن بى سى نيوز" الأمريكية- أن وكالة الطاقة الدولية تستهدف زيادة مساهمة السيارات الكهربائية فى حركة التنقلات العالمية إلى نحو 30% بحلول 2030.. لافتا إلى أن الشركات الصينية تعد رائدة فى هذا المجال، حيث بلغ إجمالى إنتاج شركة "بى واى دي" الصينية وشركة "بكين لصناعة السيارات الكهربائية إلى جانب إنتاج شركة نيسان اليابانى ما يناهز 560 ألف مركبة كهربائية من إجمالى عدد السيارات المصنعة على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى إنه كلما برزت أهمية التوجه العالمى صوب خفض انبعاثات الكربون والغازات السامة للمحافظة على البيئة، كلما سعت دول عدة إلى تبنى مبادرات تستهدف التشجيع على التحول صوب قيادة السيارات الكهربائية، ففى النرويج على سبيل المثال، يتم إعفاء مشترى السيارات الكهربائية من دفع الضرائب المستحقة، لتصل نسبة المركبات الكهربائية المستخدمة فى البلاد حاليا 46%.. وفى آسيا، تعد مدينة "شينزن" الصينية، ضمن قلائل حول العالم التى تعد مجهزة بالأتوبيسات الكهربائية بالكامل، كما تطمح دول مثل الولايات المتحدة والهند إلى البقاء على المسار الصحيح نحو صناعة السيارات خالية من انبعاثات الكربون.

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ولفت التقرير إلى أن تواجد سوق متزايد للسيارات الكهربائية عالميا، أفسح المجال أمام تقدم تكنولوجى هائل على صعيد النقل الجوى أيضا، حيث كشفت الشركة الألمانية الناشئة "فولوكوبتر" عن أنها تتعاون مع شركة "سكاى بورتس" لتطوير مهبط الطائرات الهليكوبتر من أجل تصنيع طائرة تستخدم كأول تاكسى طائر فى العالم.. ناسبا إلى دانكن واكر، مؤسس شركة "سكاى بورتس"، قوله :"لدينا اقتناع راسخ بأن خدمة التاكسى الطائر التى تأتى ضمن ستعود بالنفع على حركة التنقل بين المدن وستكون جزءا لا يتجزأ من حركة النقل العالمية".

وقال سوبود مايسالكار، المدير التنفيذى لمعهد أبحاث الطاقة فى سنغافورة –فى حوار مع شبكة "سى أن بى سى "نيوز الأمريكية، أن هناك رغبة متزايدة لدى دول عدة حول العالم ممن تظهر التزاما أكبر نحو بيئة خالية من الانبعاثات السامة إلى توفير البنية التحتية الملائمة للسيارات الكهربائية"..مضيفا:" الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والاتوبيسات بل يستهدف تطوير نماذج أخرى متنوعة من وسائل النقل مثل الدراجات النارية والسفن وغيرها من الوسائل".

وأوضح تقرير الشبكة الأمريكية أن التحدى الأبرز أمام التحول الكامل صوب النقل الكهربائى يكمن فى الاعتماد العالمى على توليد الكهرباء من الفحم بنسبة تصل إلى 38%، مشيرا إلى إنه كلما تنامى استخدام السيارات الكهربائية، كلما زاد الطلب العالمى على الطاقة الكهربائية متسببا فى رفع معدل الاستهلاك العالمى إلى 6.8% بحلول 2040.

يشار إلى أن مصر أنجزت شوطا كبيرا فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، حيث أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربى، عن أول نموذج للأتوبيسات الكهربائية المستهدف توطين تصنيعها فى مصر، موكدا استهداف تعميق التصنيع المحلى للمركبات الكهربائية، والذى يعد أحد أهم البرامج التنفيذية لعام 2020 لتحقيق استراتيجية تصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية بحيث تصل نسبة امتلاك مصر من تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية 65% بنهاية عام 2030، لتصبح مركزا إقليميا يتصدر قائمة مصدرى المركبات الكهربائية بنهاية عام 2040، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال بدولة الصين.